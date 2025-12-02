https://1prime.ru/20251202/kostin--865128991.html

Костин оценил сценарий снижения ключевой ставки до 7,5% в 2027 году

экономика

финансы

банки

рф

андрей костин

втб

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает реализуемым сценарий снижения ключевой ставки Банка России до 7,5-8,5% в 2027 году. Об этом он сказал журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". ЦБ в октябре повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%. Отвечая на вопрос, насколько реализуем сценарий со ставкой в 7,5-8,5% в 2027 году в текущих условиях, Костин сказал: "Конечно, возможно". Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорил в интервью РИА Новости в конце ноября, что банк прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 15%, а снижение ее будет весьма плавным и смещено к концу 2026 года, когда дойдет до 13%. На заключительном заседании этого года, которое пройдет 19 декабря, по словам Пьянова, ожидается сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16,5% годовых, однако не исключено, что регулятор может символически снизить ставку в качестве "новогоднего подарка. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

