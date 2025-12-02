https://1prime.ru/20251202/kostin-865127116.html

ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково

ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково - 02.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково

ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:45+0300

2025-12-02T13:45+0300

2025-12-02T13:45+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

андрей костин

втб

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861242245_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_cc59c5df59e0141c05d3a109f2b9c91a.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия зовет!". "У нас идет процесс сейчас, я видел, (долей в аэропорту - ред.) интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов. И даже третье было, но третье там предложение о объединении нас не интересует. Мы будем продавать. Объединяться, входить в "миноритарию", в какую-то группу уже мы не будем. Поэтому работа идет", - сказал он.

https://1prime.ru/20251202/vtb--865119034.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, андрей костин, втб, аэропорт пулково