https://1prime.ru/20251202/kostin-865127116.html
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково - 02.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:45+0300
2025-12-02T13:45+0300
2025-12-02T13:45+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
андрей костин
втб
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861242245_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_cc59c5df59e0141c05d3a109f2b9c91a.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия зовет!". "У нас идет процесс сейчас, я видел, (долей в аэропорту - ред.) интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов. И даже третье было, но третье там предложение о объединении нас не интересует. Мы будем продавать. Объединяться, входить в "миноритарию", в какую-то группу уже мы не будем. Поэтому работа идет", - сказал он.
https://1prime.ru/20251202/vtb--865119034.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861242245_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_b03e1cbd621ab8c5791b84067a6da61e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, андрей костин, втб, аэропорт пулково
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, аэропорт Пулково
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
Костин: ВТБ продает долю в аэропорту Пулково