ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково - 02.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
2025-12-02T13:45+0300
2025-12-02T13:45+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
андрей костин
втб
аэропорт пулково
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия зовет!". "У нас идет процесс сейчас, я видел, (долей в аэропорту - ред.) интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов. И даже третье было, но третье там предложение о объединении нас не интересует. Мы будем продавать. Объединяться, входить в "миноритарию", в какую-то группу уже мы не будем. Поэтому работа идет", - сказал он.
Новости
ru-RU
1920
1920
true
бизнес, россия, финансы, андрей костин, втб, аэропорт пулково
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, аэропорт Пулково
13:45 02.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь РуссакАэропорт "Пулково"
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на форуме форума "Россия зовет!".
"У нас идет процесс сейчас, я видел, (долей в аэропорту - ред.) интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов. И даже третье было, но третье там предложение о объединении нас не интересует. Мы будем продавать. Объединяться, входить в "миноритарию", в какую-то группу уже мы не будем. Поэтому работа идет", - сказал он.
ЭкономикаБизнесРОССИЯФинансыАндрей КостинВТБаэропорт Пулково
 
 
