Внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей

Внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей

2025-12-02T14:25+0300

экономика

рынок

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал до 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года, следует из данных торгов.К 14.26 мск курс доллара падал на 42 копейки относительно предыдущего закрытия - до 77,04 рубля, а минутами ранее - до 77 рублей ровно.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

