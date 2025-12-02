https://1prime.ru/20251202/kvartira-864887719.html
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
2025-12-02T02:02+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную квартиру в течение трех лет и что с ней не так, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.“Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет”, - разъяснил он.Иными словами, риск оспаривания сохраняется дольше, чем принято думать, особенно если есть наследники, супруги или кредиторы, чьи интересы могли быть нарушены. Основания предусмотрены в Гражданском кодексе РФ - недееспособность дарителя, притворная сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.При этом лишиться квартиры может не только одаряемый, но и добросовестный покупатель, если суд признает недействительной исходную сделку дарения и применит последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ, предостерегает Терехин.Полностью избавиться от этого риска невозможно, но есть способ его минимизировать. Для этого перед сделкой следует внимательно изучать историю объекта. Важно знать, когда и почему оформили дарение, не имел ли долгов даритель, не было ли у него проблем со здоровьем и дееспособностью.Предугадать, обанкротится ли даритель в течение трех лет после сделки невозможно, но если у него есть кредиты и долги, такая ситуация вероятна.Наиболее сомнительны в этой связи свежие договоры дарения - вероятность оспаривания их в первые годы максимальна. “Но и тут трехлетний срок не действует. Общее правило - чем дольше, тем спокойнее”, - считает юрист.При покупке квартиры, которая когда-либо была подарена, он советует быть еще внимательнее, чем при обычной куплю-продажи. Как правило, нужна тщательная проверка, а продавец должен хорошо снизить цену, чтобы все это имело смысл.
