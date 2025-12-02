Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/kvartira-864887719.html
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет - 02.12.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную квартиру в течение трех лет и что с ней не так, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T02:02+0300
2025-12-02T02:02+0300
общество
бизнес
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/83590/09/835900979_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_4b1ab68d212aa3903e819f431315b49d.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную квартиру в течение трех лет и что с ней не так, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.“Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет”, - разъяснил он.Иными словами, риск оспаривания сохраняется дольше, чем принято думать, особенно если есть наследники, супруги или кредиторы, чьи интересы могли быть нарушены. Основания предусмотрены в Гражданском кодексе РФ - недееспособность дарителя, притворная сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.При этом лишиться квартиры может не только одаряемый, но и добросовестный покупатель, если суд признает недействительной исходную сделку дарения и применит последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ, предостерегает Терехин.Полностью избавиться от этого риска невозможно, но есть способ его минимизировать. Для этого перед сделкой следует внимательно изучать историю объекта. Важно знать, когда и почему оформили дарение, не имел ли долгов даритель, не было ли у него проблем со здоровьем и дееспособностью.Предугадать, обанкротится ли даритель в течение трех лет после сделки невозможно, но если у него есть кредиты и долги, такая ситуация вероятна.Наиболее сомнительны в этой связи свежие договоры дарения - вероятность оспаривания их в первые годы максимальна. “Но и тут трехлетний срок не действует. Общее правило - чем дольше, тем спокойнее”, - считает юрист.При покупке квартиры, которая когда-либо была подарена, он советует быть еще внимательнее, чем при обычной куплю-продажи. Как правило, нужна тщательная проверка, а продавец должен хорошо снизить цену, чтобы все это имело смысл.
https://1prime.ru/20251123/kvartira-864794404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83590/09/835900979_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_04e7e6ab96fa6039d9c413069321847f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, недвижимость
Общество , Бизнес, Недвижимость
02:02 02.12.2025
 
Юрист объяснил, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет

Юрист Терехин назвал настоящий срок, в который могут забрать подаренную квартиру

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОплата госпошлин
Оплата госпошлин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную квартиру в течение трех лет и что с ней не так, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
“Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет”, - разъяснил он.
Иными словами, риск оспаривания сохраняется дольше, чем принято думать, особенно если есть наследники, супруги или кредиторы, чьи интересы могли быть нарушены. Основания предусмотрены в Гражданском кодексе РФ - недееспособность дарителя, притворная сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.
При этом лишиться квартиры может не только одаряемый, но и добросовестный покупатель, если суд признает недействительной исходную сделку дарения и применит последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ, предостерегает Терехин.
Полностью избавиться от этого риска невозможно, но есть способ его минимизировать. Для этого перед сделкой следует внимательно изучать историю объекта. Важно знать, когда и почему оформили дарение, не имел ли долгов даритель, не было ли у него проблем со здоровьем и дееспособностью.
Реализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
“Таят сюрпризы”. Почему не стоит покупать подаренную квартиру
23 ноября, 03:03
Предугадать, обанкротится ли даритель в течение трех лет после сделки невозможно, но если у него есть кредиты и долги, такая ситуация вероятна.
Наиболее сомнительны в этой связи свежие договоры дарения - вероятность оспаривания их в первые годы максимальна. “Но и тут трехлетний срок не действует. Общее правило - чем дольше, тем спокойнее”, - считает юрист.
При покупке квартиры, которая когда-либо была подарена, он советует быть еще внимательнее, чем при обычной куплю-продажи. Как правило, нужна тщательная проверка, а продавец должен хорошо снизить цену, чтобы все это имело смысл.
 
ОбществоБизнесНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала