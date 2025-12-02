Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/lada--865136524.html
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada - 02.12.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada
"АвтоВАЗ" в ноябре 2025 года продал в РФ более 31 тысячи новых Lada, а в декабре рассчитывает продать более 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:12+0300
2025-12-02T17:12+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
рф
максим соколов
автоваз
втб
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f587580dd86f4d82693e00bc8673ecb.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ноябре 2025 года продал в РФ более 31 тысячи новых Lada, а в декабре рассчитывает продать более 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "Мы в принципе рассчитываем, что мы выйдем на цифру 350 тысяч (автомобилей Lada - ред.) по году, а в декабре будем ориентироваться на то, чтобы продать больше 30 тысяч. В ноябре продали чуть больше 31 тысячи, и это чуть меньше, чем в октябре месяце", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах продаж компании на декабрь. Соколов добавил, что вступившие в силу 1 декабря изменения в расчете утилизационного сбора не окажут сильного влияния на продажи "АвтоВАЗа". Говоря о планах на 2026 год, руководитель "АвтоВАЗа" напомнил, что производственный план на грядущий год в размере 400 тысяч автомобилей будет в скором времени представлен совету директоров, а какие будут продажи - "покажет время".
https://1prime.ru/20251201/rosakkreditatsija-865081953.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9575bc9f430a78aae038ffe72538621f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, максим соколов, автоваз, втб, lada vision 4x4
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, ВТБ, Lada Vision 4x4
17:12 02.12.2025
 
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать в декабре более 30 тысяч новых Lada

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ноябре 2025 года продал в РФ более 31 тысячи новых Lada, а в декабре рассчитывает продать более 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы в принципе рассчитываем, что мы выйдем на цифру 350 тысяч (автомобилей Lada - ред.) по году, а в декабре будем ориентироваться на то, чтобы продать больше 30 тысяч. В ноябре продали чуть больше 31 тысячи, и это чуть меньше, чем в октябре месяце", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах продаж компании на декабрь.
Соколов добавил, что вступившие в силу 1 декабря изменения в расчете утилизационного сбора не окажут сильного влияния на продажи "АвтоВАЗа".
Говоря о планах на 2026 год, руководитель "АвтоВАЗа" напомнил, что производственный план на грядущий год в размере 400 тысяч автомобилей будет в скором времени представлен совету директоров, а какие будут продажи - "покажет время".
Праворульный автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных авто
Вчера, 04:16
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьРФМаксим СоколовАвтоВАЗВТБLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала