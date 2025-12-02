https://1prime.ru/20251202/lada--865136524.html

Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada

Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada - 02.12.2025, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada

"АвтоВАЗ" в ноябре 2025 года продал в РФ более 31 тысячи новых Lada, а в декабре рассчитывает продать более 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T17:12+0300

2025-12-02T17:12+0300

2025-12-02T17:12+0300

экономика

бизнес

россия

промышленность

рф

максим соколов

автоваз

втб

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f587580dd86f4d82693e00bc8673ecb.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ноябре 2025 года продал в РФ более 31 тысячи новых Lada, а в декабре рассчитывает продать более 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "Мы в принципе рассчитываем, что мы выйдем на цифру 350 тысяч (автомобилей Lada - ред.) по году, а в декабре будем ориентироваться на то, чтобы продать больше 30 тысяч. В ноябре продали чуть больше 31 тысячи, и это чуть меньше, чем в октябре месяце", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах продаж компании на декабрь. Соколов добавил, что вступившие в силу 1 декабря изменения в расчете утилизационного сбора не окажут сильного влияния на продажи "АвтоВАЗа". Говоря о планах на 2026 год, руководитель "АвтоВАЗа" напомнил, что производственный план на грядущий год в размере 400 тысяч автомобилей будет в скором времени представлен совету директоров, а какие будут продажи - "покажет время".

https://1prime.ru/20251201/rosakkreditatsija-865081953.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, максим соколов, автоваз, втб, lada vision 4x4