Лавров рассказал об укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с КНР
2025-12-02T15:58+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соответствующие ведомства экономического блока российского правительства занимаются вопросами, связанными с укреплением нашего взаимодействия в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества, в гуманитарной сфере", - сказал он в начале встречи с китайским коллегой Ван И. "Наши с вами задачи, конечно же, прежде всего, обеспечивать тесную координацию по вопросам международной политики, включая задачи стратегической стабильности, надежного обеспечения безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики и наших совместных действий в международных структурах", - подчеркнул министр. Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.
