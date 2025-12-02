https://1prime.ru/20251202/lavrov-865132676.html

Лавров рассказал об укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с КНР

Лавров рассказал об укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с КНР - 02.12.2025

Лавров рассказал об укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с КНР

Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соответствующие ведомства экономического блока российского правительства занимаются вопросами, связанными с укреплением нашего взаимодействия в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества, в гуманитарной сфере", - сказал он в начале встречи с китайским коллегой Ван И. "Наши с вами задачи, конечно же, прежде всего, обеспечивать тесную координацию по вопросам международной политики, включая задачи стратегической стабильности, надежного обеспечения безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики и наших совместных действий в международных структурах", - подчеркнул министр. Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.

