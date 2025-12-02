Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
https://1prime.ru/20251202/makron-865126428.html
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон опасается мира на Украине из-за возможной угрозы нелегального распространения поставляемого Киеву оружия в другие... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:35+0300
2025-12-02T13:35+0300
мировая экономика
украина
франция
киев
общество
эммануэль макрон
the spectator
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
украина
франция
киев
мировая экономика, украина, франция, киев, общество , эммануэль макрон, the spectator
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Киев, Общество , Эммануэль Макрон, The Spectator
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона

Spectator: Макрон боится мира на Украине из-за угрозы распространения оружия

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается мира на Украине из-за возможной угрозы нелегального распространения поставляемого Киеву оружия в другие государства, сообщает The Spectator.
"Есть еще одна причина, по которой Макрон обеспокоен перспективами мира на Украине. Эту тревогу разделяют и другие европейские лидеры", — говорится в публикации.
Автор материала указывает на страх французов повторения ситуации, сложившейся после конфликтов в бывшей Югославии, когда преступным группировкам было легко заполучить оружие через черные рынки, и применять его на территории Западной Европы. Именно поэтому, как считает обозреватель, Макрон может быть не заинтересован в скором мирном решении конфликта на Украине.
Весной Telegraph, ссылаясь на доклад Европола, писала, что Украина может стать мировым центром незаконного оборота оружия.
02.12.2025
 
 
