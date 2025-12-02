https://1prime.ru/20251202/makron-865126428.html
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается мира на Украине из-за возможной угрозы нелегального распространения поставляемого Киеву оружия в другие государства, сообщает The Spectator."Есть еще одна причина, по которой Макрон обеспокоен перспективами мира на Украине. Эту тревогу разделяют и другие европейские лидеры", — говорится в публикации.Автор материала указывает на страх французов повторения ситуации, сложившейся после конфликтов в бывшей Югославии, когда преступным группировкам было легко заполучить оружие через черные рынки, и применять его на территории Западной Европы. Именно поэтому, как считает обозреватель, Макрон может быть не заинтересован в скором мирном решении конфликта на Украине.Весной Telegraph, ссылаясь на доклад Европола, писала, что Украина может стать мировым центром незаконного оборота оружия.
Spectator: Макрон боится мира на Украине из-за угрозы распространения оружия