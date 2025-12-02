Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Марочко: потеря Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова - 02.12.2025
Марочко: потеря Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова
Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. | 02.12.2025, ПРАЙМ
общество
харьков
красноармейск
дмитрий песков
владимир путин
всу
ЛУГАНСК, 2 дек - ПРАЙМ. Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. "В Волчанске шли ожесточенные, тяжелые бои. Сейчас же нам открываются оперативные просторы для продвижения в южном направлении. И, естественно, это очень сильно скажется на оперативно-тактической обстановке северо-западнее от населенного пункта Харьков", - сказал агентству эксперт.
харьков
красноармейск
общество, харьков, красноармейск, дмитрий песков, владимир путин, всу
Общество , ХАРЬКОВ, Красноармейск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВСУ
ЛУГАНСК, 2 дек - ПРАЙМ. Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
"В Волчанске шли ожесточенные, тяжелые бои. Сейчас же нам открываются оперативные просторы для продвижения в южном направлении. И, естественно, это очень сильно скажется на оперативно-тактической обстановке северо-западнее от населенного пункта Харьков", - сказал агентству эксперт.
 
