Марочко: потеря Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова
ЛУГАНСК, 2 дек - ПРАЙМ. Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
"В Волчанске шли ожесточенные, тяжелые бои. Сейчас же нам открываются оперативные просторы для продвижения в южном направлении. И, естественно, это очень сильно скажется на оперативно-тактической обстановке северо-западнее от населенного пункта Харьков", - сказал агентству эксперт.
