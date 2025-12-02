Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания - 02.12.2025, ПРАЙМ
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания - 02.12.2025, ПРАЙМ
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания
Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:17+0300
2025-12-02T13:17+0300
финансы
банки
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова. "Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья. Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела". По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.
москва
Новости
ru-RU
финансы, банки, москва
Финансы, Банки, МОСКВА
13:17 02.12.2025
 
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания

Бывших топ-менеджеров "Мечела" освободили от наказания

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова.
"Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья.
Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела".
По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.
Мечел
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК
10 ноября, 11:02
 
