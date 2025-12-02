Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания

https://1prime.ru/20251202/mechel-865125843.html

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова. "Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья. Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела". По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.

