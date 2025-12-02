https://1prime.ru/20251202/mechel-865125843.html
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания - 02.12.2025, ПРАЙМ
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания
Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:17+0300
2025-12-02T13:17+0300
2025-12-02T13:17+0300
финансы
банки
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова. "Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья. Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела". По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20251110/naznachenie-864369726.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_822098a7c118187d160cfdcb6774ae6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва
Суд освободил бывших топ-менеджеров "Мечела" от наказания
Бывших топ-менеджеров "Мечела" освободили от наказания
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал 560 миллионов рублей с бывших топ-менеджеров компании "Мечел", освободив их от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывшие топ-менеджеры компании "Мечел" Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также экс-глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова.
"Освободить (обвиняемых) от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - огласила приговор судья.
Таким образом, сегодня суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им по 7 лет лишения свободы, после чего освободил их от этого наказания, но солидарно взыскал с обвиняемых 560 миллионов рублей причиненного преступлением ущерба в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела".
По данным следствия, фигурантам вменялось хищение 16 миллионов акций "Мечела", ущерб составил 560 миллионов рублей.
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК