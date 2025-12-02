https://1prime.ru/20251202/med--865120235.html

Медь дешевеет на фоне низкого спроса в Китае

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром на фоне низкого сезонного спроса на металл в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,97%, до 5,2515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,56% - до 11 252 долларов, алюминия - на 0,87%, до 2 893 долларов, цинка - на 1,34%, до 3 096,5 доллара. Сезонный спрос на медь со стороны производителей Китая, крупнейшего в мире потребителя меди, снизился, что сделало китайский металл более доступным для экспорта, приводит агентство Блумберг комментарий аналитиков Jinrui Futures Co.

