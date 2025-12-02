Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной - 02.12.2025
Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной
2025-12-02T15:01+0300
2025-12-02T15:01+0300
экономика
рынок
рф
максим решетников
россия зовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ, по всей видимости, пересмотрит средний курс рубля в сторону укрепления, когда будет уточнять макроэкономический прогноз в апреле, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам в общем казалось еще, может быть, года два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу", - заявил Решетников на форуме "Россия зовет!", отметив, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.
рф
рынок, рф, максим решетников, россия зовет
Экономика, Рынок, РФ, Максим Решетников, Россия зовет
15:01 02.12.2025
 
Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной

Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ, по всей видимости, пересмотрит средний курс рубля в сторону укрепления, когда будет уточнять макроэкономический прогноз в апреле, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам в общем казалось еще, может быть, года два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу", - заявил Решетников на форуме "Россия зовет!", отметив, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.
Экономика Рынок РФ Максим Решетников Россия зовет
 
 
