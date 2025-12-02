https://1prime.ru/20251202/mer--865130087.html
Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной
2025-12-02T15:01+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ, по всей видимости, пересмотрит средний курс рубля в сторону укрепления, когда будет уточнять макроэкономический прогноз в апреле, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам в общем казалось еще, может быть, года два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу", - заявил Решетников на форуме "Россия зовет!", отметив, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.
