Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной

Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной - 02.12.2025, ПРАЙМ

Решетников спрогнозировал пересмотр курса рубля весной

Минэкономразвития РФ, по всей видимости, пересмотрит средний курс рубля в сторону укрепления, когда будет уточнять макроэкономический прогноз в апреле, заявил... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T15:01+0300

2025-12-02T15:01+0300

2025-12-02T15:01+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ, по всей видимости, пересмотрит средний курс рубля в сторону укрепления, когда будет уточнять макроэкономический прогноз в апреле, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам в общем казалось еще, может быть, года два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу", - заявил Решетников на форуме "Россия зовет!", отметив, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.

