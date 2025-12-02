https://1prime.ru/20251202/minenergo--865126567.html

Минэнерго надеется представить Путину новый проект о развитии энергетики

Минэнерго надеется представить Путину новый проект о развитии энергетики - 02.12.2025

Минэнерго надеется представить Путину новый проект о развитии энергетики

Минэнерго России надеется до конца декабря представить президенту РФ Владимиру Путину новый законопроект о развитии электроэнергетики и с его одобрения начать... | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минэнерго России надеется до конца декабря представить президенту РФ Владимиру Путину новый законопроект о развитии электроэнергетики и с его одобрения начать реализовывать все инициативы в следующем году, заявила директор департамента оперативного управления в топливно-энергетическом комплексе министерства энергетики России Елена Медведева. Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики, требующего инвестиции более 45 триллионов рублей до 2042 года: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. "Я надеюсь, к концу года мы представим Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, уже доработанный вот этот весь блок (законопроекта - ред.). И, соответственно, после его одобрения начнем реализовывать в 2026 году по шагам все эти меры", - сказала Медведева в ходе выступления на международном форуме "Электрические сети". Законопроект будет закладывать модель управления стоимостью новых проектов в электроэнергетике. По мнению Минэнерго, без этих инвестиций невозможно дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Так, институт инфраструктурного развития электроэнергетики будет создан в виде публично-правовой компании "Росэнергопроект". Ее основные цели – разрабатывать типовые проекты электростанций для снижения затрат на строительство, вести реестр таких проектов, внедрять отраслевой заказ на основное энергетическое оборудование. Грабчак при этом говорил, что, несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться. Как поясняли в Минэнерго, благодаря этому институту строительные процедуры сократятся на срок от полугода до двух лет, "что прямо влияет на стоимость строительства хотя бы с точки зрения инфляции". А задачей института финансового развития отрасли будет обеспечивать целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики с помощью льготных кредитов и бюджетных средств. Также в качестве финансовых мер поддержки для энергокомпаний предлагается еще несколько инициатив: направление причитающейся государству части дивидендов энергокомпаний обратно на инвестиции, механизм авансирования строительства крупных энергообъектов, а также возврат 50% налоговых поступлений энергокомпаний на развитие энергетической отрасли.

рф

