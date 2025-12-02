Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251202/minfin--865133246.html
Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний
Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний - 02.12.2025, ПРАЙМ
Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний
Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T16:05+0300
2025-12-02T16:05+0300
энергетика
россия
рф
антон силуанов
михаил мишустин
россия зовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662959_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4922506f0e0b3802a2299517902ff378.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "Подготовили вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки", - ответил он на вопрос, будут ли продлены существующие меры государственной поддержки угольных компаний, которые действовали до 1 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
https://1prime.ru/20251124/ugol--864861581.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662959_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e083b92c737aeafc42286224ef791e71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон силуанов, михаил мишустин, россия зовет
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Россия зовет
16:05 02.12.2025
 
Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний

Минфин и Минэнерго подготовили новые предложения по поддержке угольных компаний

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
"Подготовили вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки", - ответил он на вопрос, будут ли продлены существующие меры государственной поддержки угольных компаний, которые действовали до 1 декабря.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь
24 ноября, 11:08
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАнтон СилуановМихаил МишустинРоссия зовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала