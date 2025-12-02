https://1prime.ru/20251202/minfin--865133246.html

Минфин подготовил предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "Подготовили вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки", - ответил он на вопрос, будут ли продлены существующие меры государственной поддержки угольных компаний, которые действовали до 1 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

