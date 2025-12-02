Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:30 02.12.2025
 
Минфин соберет заявки инвесторов на дебютные облигации в юанях

Минфин 2 декабря соберет заявки на дебютные облигации федерального займа в юанях

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин России во вторник, 2 декабря, соберет заявки инвесторов на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях, свидетельствуют данные министерства.
Министерство намерено разместить на Московской бирже два выпуска ОФЗ в юанях - с погашением в феврале 2029 года и в июне 2033 года, уточнял РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по купону ОФЗ сроком обращения 3,2 года составляет 6,25-6,5% годовых, сроком обращения 7,5 лет - не выше 7,5% годовых.
Условия выпусков предусматривают выплату полугодовых купонов. Номинал облигаций - 10 тысяч китайских юаней. Объемы размещения и финальные ставки купонов будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 8 декабря.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, расчеты при выплате купонов и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях, также по официальному курсу. Вторичное обращение ценных бумаг предполагается в юанях и рублях.
Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения физическим лицам - неквалифицированным инвесторам.
Минфин видит интерес инвесторов к юаневым гособлигациям, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он не исключал, что ОФЗ в юанях могут стать постоянным инструментом для заимствований.
 
