Миронов предложил ввести льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Миронов предложил ввести льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами - 02.12.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей,... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T04:04+0300

2025-12-02T04:04+0300

2025-12-02T04:04+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обращение на имя российского премьера Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида", - говорится в письме. В беседе с агентством Миронов напомнил, что в РФ действует программа "Семейная ипотека", которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6% годовых. Эта мера, по его словам, решает важную задачу поддержки россиян и улучшения их жилищных условий, но параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида. "Для них партия "Справедливая Россия" предлагает ввести специальную льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых", - сказал лидер партии. Миронов отметил, что в таких семьях родители тратят немалые деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход за детьми-инвалидами. Он также привел данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью. "Это означает, что сотни тысяч семей нуждаются в особых жилищных условиях. И поскольку для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства", - заключил глава думской фракции.

