Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства

2025-12-02T00:36+0300

экономика

общество

рф

михаил мишустин

денис мантуров

татьяна голикова

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки, сообщается на сайте кабмина. "Второго декабря Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки", - говорится в сообщении. В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

