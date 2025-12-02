Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства - 02.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства
Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства
михаил мишустин
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки, сообщается на сайте кабмина. "Второго декабря Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки", - говорится в сообщении. В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
общество , рф, михаил мишустин, денис мантуров, татьяна голикова
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Татьяна Голикова
00:36 02.12.2025
 
Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства

Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки, сообщается на сайте кабмина.
"Второго декабря Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки", - говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
 
