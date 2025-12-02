Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251202/morozy-865110929.html
Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник
Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник - 02.12.2025, ПРАЙМ
Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник
Сильные морозы в Бурятии, где ранее автомобилисты встали в огромную пробку, станут слабее во вторник, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:49+0300
2025-12-02T01:49+0300
энергетика
бизнес
бурятия
иркутская область
байкал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110929.jpg?1764629348
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сильные морозы в Бурятии, где ранее автомобилисты встали в огромную пробку, станут слабее во вторник, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. "Во вторник морозы уйдут из Иркутской области, теплый воздух перевалит через Байкал, со снегом и с изменением ветра морозы на десять-12 градусов станут слабее", - сказал агентству Шувалов. По словам синоптика, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе. Ранее Кобзев отмечал, что основной причиной заторов стала непогода. Кроме нее, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов: выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу.
бурятия
иркутская область
байкал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, бурятия, иркутская область, байкал
Энергетика, Бизнес, Бурятия, Иркутская область, Байкал
01:49 02.12.2025
 
Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник

Синоптик Шувалов: сильные морозы в Бурятии во вторник станут слабее

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сильные морозы в Бурятии, где ранее автомобилисты встали в огромную пробку, станут слабее во вторник, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.
"Во вторник морозы уйдут из Иркутской области, теплый воздух перевалит через Байкал, со снегом и с изменением ветра морозы на десять-12 градусов станут слабее", - сказал агентству Шувалов.
По словам синоптика, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе.
Ранее Кобзев отмечал, что основной причиной заторов стала непогода. Кроме нее, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов: выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу.
 
ЭнергетикаБизнесБурятияИркутская областьБайкал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала