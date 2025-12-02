Сильные морозы в Бурятии станут слабее во вторник

https://1prime.ru/20251202/morozy-865110929.html

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сильные морозы в Бурятии, где ранее автомобилисты встали в огромную пробку, станут слабее во вторник, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. "Во вторник морозы уйдут из Иркутской области, теплый воздух перевалит через Байкал, со снегом и с изменением ветра морозы на десять-12 градусов станут слабее", - сказал агентству Шувалов. По словам синоптика, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе. Ранее Кобзев отмечал, что основной причиной заторов стала непогода. Кроме нее, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов: выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу.

