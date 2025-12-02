Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф высоко оценил красотку Москву - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/moskva-865143271.html
Уиткофф высоко оценил красотку Москву
Уиткофф высоко оценил красотку Москву - 02.12.2025, ПРАЙМ
Уиткофф высоко оценил красотку Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T20:35+0300
россия
сша
рф
москва
стив уиткофф
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_2e32eb84a2774a99f1525342d284cf97.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. "Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город", - сказал он.
https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6135ccbeae6c4ebd582f7aa1a3019ae6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, москва, стив уиткофф, владимир путин, в мире
РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, В мире
20:35 02.12.2025
 
Уиткофф высоко оценил красотку Москву

Уиткофф назвал Москву очень красивым и удивительным городом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город.
"Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
20:33
 
РОССИЯСШАРФМОСКВАСтив УиткоффВладимир ПутинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала