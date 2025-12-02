https://1prime.ru/20251202/moskva-865143271.html
Уиткофф высоко оценил красотку Москву
Уиткофф высоко оценил красотку Москву - 02.12.2025, ПРАЙМ
Уиткофф высоко оценил красотку Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T20:35+0300
россия
сша
рф
москва
стив уиткофф
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_2e32eb84a2774a99f1525342d284cf97.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле назвал красивой свою прогулку по Москве и высоко оценил город. "Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город", - сказал он.
https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html
сша
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6135ccbeae6c4ebd582f7aa1a3019ae6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, москва, стив уиткофф, владимир путин, в мире
РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, В мире
Уиткофф высоко оценил красотку Москву
Уиткофф назвал Москву очень красивым и удивительным городом