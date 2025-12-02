Число нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть

https://1prime.ru/20251202/mtch-865116621.html
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник МТС". "Число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством", - сообщили в сервисе. Там отметили, что доля нежелательных звонков постепенно росла в течение всего месяца, а пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех мошеннических звонков месяца. Основной удар пришелся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц - активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга, отметили в сервисе. Звонки в основном поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10.00 до 19.00. По данным сервиса, в период распродаж мошенники стали активнее применять некоторые схемы обмана. Например, количество атак от имени почты и служб доставки выросло на 28%, от "инвестиционных компаний" — на 45%, а от имени представителей госорганов — на 32%.
