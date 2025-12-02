Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть
Число нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть
2025-12-02T08:45+0300
2025-12-02T08:45+0300
мошенничество
бизнес
россия
москва
мтс
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник МТС". "Число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством", - сообщили в сервисе. Там отметили, что доля нежелательных звонков постепенно росла в течение всего месяца, а пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех мошеннических звонков месяца. Основной удар пришелся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц - активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга, отметили в сервисе. Звонки в основном поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10.00 до 19.00. По данным сервиса, в период распродаж мошенники стали активнее применять некоторые схемы обмана. Например, количество атак от имени почты и служб доставки выросло на 28%, от "инвестиционных компаний" — на 45%, а от имени представителей госорганов — на 32%.
бизнес, россия, москва, мтс
Мошенничество, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
08:45 02.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник МТС".
"Число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством", - сообщили в сервисе.
Там отметили, что доля нежелательных звонков постепенно росла в течение всего месяца, а пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех мошеннических звонков месяца.
Основной удар пришелся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц - активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга, отметили в сервисе. Звонки в основном поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10.00 до 19.00.
По данным сервиса, в период распродаж мошенники стали активнее применять некоторые схемы обмана. Например, количество атак от имени почты и служб доставки выросло на 28%, от "инвестиционных компаний" — на 45%, а от имени представителей госорганов — на 32%.
