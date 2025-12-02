Набиуллина заявила о смягчении денежно-кредитной политики в России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Октябрьское решение по снижению ключевой ставки Банка России - это продолжение смягчения денежно-кредитной политики, которое продолжится, но более медленными темпами, чем ожидалось до этого, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Решение, которые мы приняли по снижению ключевой ставки, пусть с небольшим шагом - это продолжение смягчения денежно-кредитной политики", - отметила она в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
По мнению Набиуллиной, многие компании, у которых кредиты по плавающей ставке, ощутили на себе смягчение денежно-кредитной политики.
"Повышение же прогнозной траектории, это пересмотр наших ожиданий по ключевой ставке. Тем не менее, этот прогноз предполагает продолжение смягчения денежно-кредитной политики, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали в своем предыдущем прогнозе, чем ожидали рынки", - добавила Набиуллина.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.