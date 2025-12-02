https://1prime.ru/20251202/nabiullina--865137295.html

Набиуллина рассказала, что помогло экономике адаптироваться к санкциям

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На мой взгляд, что было основным фактором, что экономика России действительно показала адаптацию к таким негативным внешним условиям, к такой волне санкций, к таким ограничениям? Конечно, рыночный характер экономики. И мы уже здесь говорили о малом-среднем бизнесе, но бизнес проявил максимальную гибкость, возможность адаптироваться. Это был первый ключевой фактор", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать", - добавила она. По ее словам, в России все эти годы росло кредитование достаточно активно, в том числе и компаний. "Да, из-за роста инфляции мы повысили ключевую ставку, но мы видим, кредиты растут. Вот инвестиции у нас, кстати, выросли за последние годы тоже существенно, и это финансовая прочность и адаптивность экономики", - уточнила она. Набиуллина также отметила, что Банк России вместе с правительством безусловно будут сохранять и ценовую, и финансовую стабильность, "здесь никаких сомнений нет". "Но в этих условиях нам нужно суметь расти высокими темпами", - добавила она.

