Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ

2025-12-02T15:27+0300

2025-12-02T15:27+0300

2025-12-02T15:36+0300

экономика

рынок

финансы

эльвира набиуллина

втб

россия зовет

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На мой взгляд, рынки абсолютно корректно отреагировали на такое уточнение прогноза. Что такое сбой коммуникации? Сбой коммуникации - это когда рынки реагируют иначе, нежели ждет регулятор. Мне кажется, здесь проблем с этим не было", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

2025

