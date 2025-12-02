Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/nabiullina-865130912.html
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ - 02.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ
Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:27+0300
2025-12-02T15:36+0300
экономика
рынок
финансы
эльвира набиуллина
втб
россия зовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_0:76:3185:1867_1920x0_80_0_0_283600da09172b2bf06ac0c1cc7fd6b0.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На мой взгляд, рынки абсолютно корректно отреагировали на такое уточнение прогноза. Что такое сбой коммуникации? Сбой коммуникации - это когда рынки реагируют иначе, нежели ждет регулятор. Мне кажется, здесь проблем с этим не было", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
https://1prime.ru/20251124/marketpleysy-864859239.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_18cb17b8aa980861d77eaae1927ba576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, эльвира набиуллина, втб, россия зовет
Экономика, Рынок, Финансы, Эльвира Набиуллина, ВТБ, Россия зовет
15:27 02.12.2025 (обновлено: 15:36 02.12.2025)
 
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ

Набиуллина: рынки корректно отреагировали на уточнение прогноза ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, рынки абсолютно корректно отреагировали на такое уточнение прогноза. Что такое сбой коммуникации? Сбой коммуникации - это когда рынки реагируют иначе, нежели ждет регулятор. Мне кажется, здесь проблем с этим не было", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов
24 ноября, 10:21
 
ЭкономикаРынокФинансыЭльвира НабиуллинаВТБРоссия зовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала