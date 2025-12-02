https://1prime.ru/20251202/nabiullina-865130912.html
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ - 02.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила реакцию рынков на уточнение прогноза ЦБ
Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:27+0300
2025-12-02T15:27+0300
2025-12-02T15:36+0300
экономика
рынок
финансы
эльвира набиуллина
втб
россия зовет
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения прогноза ЦБ по итогам последнего заседания по ключевой ставке в октябре, сбоя в коммуникациях нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На мой взгляд, рынки абсолютно корректно отреагировали на такое уточнение прогноза. Что такое сбой коммуникации? Сбой коммуникации - это когда рынки реагируют иначе, нежели ждет регулятор. Мне кажется, здесь проблем с этим не было", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
