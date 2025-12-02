https://1prime.ru/20251202/nabiullina-865135815.html

Набиуллина оценила долю рубля в расчетах за экспорт

Набиуллина оценила долю рубля в расчетах за экспорт - 02.12.2025

Набиуллина оценила долю рубля в расчетах за экспорт

Доля рубля в расчетах за экспорт России на сегодняшний день составляет около 57%, в 2021 году эта доля была на уровне 14%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за экспорт России на сегодняшний день составляет около 57%, в 2021 году эта доля была на уровне 14%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "У нас, например, доля рубля, нашей национальной валюты, в расчетах по экспорту сейчас составляет около 57%, а в 2021 году это было всего 14%", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Набиуллина отметила, что доля российского рубля в оплате за импорт сейчас около 55%, а в 2021 году была около 28%. "Мы с большинством стран торгуем в национальных валютах, с некоторыми странами доля торговли в национальных валютах уже приближается к 100%", - добавила глава ЦБ. Набиуллина подчеркнула, что есть волны санкций, после которых временно возникают некоторые осложнения с платежами. "Мы осуществляем постоянный мониторинг этой ситуации, смотрим и за сроками платежей, за комиссиями, которые наши компании оплачивают, вынуждены платить за эти платежи, уровень отказов, и видим, что способы платежей находятся. Это разные способы, и еще раз, в основном, в национальных валютах", - заключила она.

