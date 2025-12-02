В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Генерал НАТО Келлер: завершения конфликта на Украине пока не предвидится
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер.
"Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.
К концу ноября Белый дом сообщил о подготовке плана по урегулированию ситуации в Украине. По информации зарубежных источников, этот план предусматривает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, способного нанести удар вглубь России.
Президент Путин ранее подчеркивал, что изначальный план Соединенных Штатов может служить основой для будущих соглашений, однако каждый его пункт важно тщательно проработать.