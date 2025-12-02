https://1prime.ru/20251202/nato-865126290.html

В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине

В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ

В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:30+0300

2025-12-02T13:30+0300

2025-12-02T13:30+0300

украина

die welt

нато

донбасс

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853557365_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_7d5e838cb1e5f082466fcd4c4525f9bc.jpg

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер."Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.К концу ноября Белый дом сообщил о подготовке плана по урегулированию ситуации в Украине. По информации зарубежных источников, этот план предусматривает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, способного нанести удар вглубь России. Президент Путин ранее подчеркивал, что изначальный план Соединенных Штатов может служить основой для будущих соглашений, однако каждый его пункт важно тщательно проработать.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865116071.html

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html

украина

донбасс

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, die welt, нато, донбасс, москва