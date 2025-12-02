Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 02.12.2025
https://1prime.ru/20251202/nato-865126290.html
В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине
В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ
В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:30+0300
2025-12-02T13:30+0300
украина
die welt
нато
донбасс
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853557365_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_7d5e838cb1e5f082466fcd4c4525f9bc.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер."Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.К концу ноября Белый дом сообщил о подготовке плана по урегулированию ситуации в Украине. По информации зарубежных источников, этот план предусматривает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, способного нанести удар вглубь России. Президент Путин ранее подчеркивал, что изначальный план Соединенных Штатов может служить основой для будущих соглашений, однако каждый его пункт важно тщательно проработать.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865116071.html
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html
украина
донбасс
москва
украина, die welt, нато, донбасс, москва
УКРАИНА, Die Welt, НАТО, ДОНБАСС, МОСКВА
13:30 02.12.2025
 
В НАТО сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Генерал НАТО Келлер: завершения конфликта на Украине пока не предвидится

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Завершения конфликта в Украине в ближайшем будущем не предвидится, сообщил в интервью Die Welt генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер.
"Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией
07:55
07:55
К концу ноября Белый дом сообщил о подготовке плана по урегулированию ситуации в Украине. По информации зарубежных источников, этот план предусматривает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, способного нанести удар вглубь России.
Президент Путин ранее подчеркивал, что изначальный план Соединенных Штатов может служить основой для будущих соглашений, однако каждый его пункт важно тщательно проработать.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
07:38
07:38
 
УКРАИНА Die Welt НАТО ДОНБАСС МОСКВА
 
 
