"Защитная мера". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе

"Защитная мера". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе

2025-12-02T17:40+0300

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X предупредил, что превентивный удар НАТО по России может спровоцировать ядерное противостояние."Только больные могут рассматривать возможность нападения на Россию и по-прежнему называть это "защитными мерами". Только они могут довести эскалацию до ядерного конфликта", — написал он.Финский политик также призвал западные страны прекратить распространять опасные слухи о якобы нападении России на Европу.Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".Официальный представитель МИД Мария Захарова считает заявления НАТО о возможных ударах по России попыткой подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что высказывания Драгоне развенчивают миф о "строго оборонительном" характере альянса и усиливают конфронтацию в свете нарастающей антироссийской истерии. По мнению Москвы, такие заявления крайне безответственны и указывают на готовность НАТО продолжать эскалацию.Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он также отмечал, что западные политики регулярно создают у своих граждан иллюзию российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

