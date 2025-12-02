Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Защитная мера". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе - 02.12.2025
"Защитная мера". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе
2025-12-02T17:40+0300
2025-12-02T17:40+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X предупредил, что превентивный удар НАТО по России может спровоцировать ядерное противостояние."Только больные могут рассматривать возможность нападения на Россию и по-прежнему называть это "защитными мерами". Только они могут довести эскалацию до ядерного конфликта", — написал он.Финский политик также призвал западные страны прекратить распространять опасные слухи о якобы нападении России на Европу.Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".Официальный представитель МИД Мария Захарова считает заявления НАТО о возможных ударах по России попыткой подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что высказывания Драгоне развенчивают миф о "строго оборонительном" характере альянса и усиливают конфронтацию в свете нарастающей антироссийской истерии. По мнению Москвы, такие заявления крайне безответственны и указывают на готовность НАТО продолжать эскалацию.Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он также отмечал, что западные политики регулярно создают у своих граждан иллюзию российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
17:40 02.12.2025
 
"Защитная мера". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе

Политик Мема: упреждающий удар НАТО по России начнет ядерную войну

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X предупредил, что превентивный удар НАТО по России может спровоцировать ядерное противостояние.
"Только больные могут рассматривать возможность нападения на Россию и по-прежнему называть это "защитными мерами". Только они могут довести эскалацию до ядерного конфликта", — написал он.
Финский политик также призвал западные страны прекратить распространять опасные слухи о якобы нападении России на Европу.
Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает заявления НАТО о возможных ударах по России попыткой подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что высказывания Драгоне развенчивают миф о "строго оборонительном" характере альянса и усиливают конфронтацию в свете нарастающей антироссийской истерии. По мнению Москвы, такие заявления крайне безответственны и указывают на готовность НАТО продолжать эскалацию.
Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он также отмечал, что западные политики регулярно создают у своих граждан иллюзию российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
