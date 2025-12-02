Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: антироссийские санкции выпотрошили экономику Германии - 02.12.2025
СМИ: антироссийские санкции выпотрошили экономику Германии
СМИ: антироссийские санкции выпотрошили экономику Германии
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Действия НАТО в отношении РФ обернулись против экономик стран Европы, в частности, Германия оказалась "выпотрошена" из-за последствий санкций против РФ, сообщает журнал National Interest. Издание отмечает, что экономики европейских стран сталкиваются с сопутствующим ущербом на фоне украинского конфликта. Так, в Европе наблюдается рост цен на энергоносители, экономическая и внутриполитическая напряженность. Действия НАТО против России на Украине "ослабили европейский экономический проект", пишет журнал. "Сильнейшая экономика (Европы - ред.), Германия, оказалась полностью выпотрошена - не только из-за последствий санкций, но и из-за потери немецкого газопровода "Северный поток 2", который когда-то связывал российский природный газ с Европой через Германию и подпитывал промышленную мощь Берлина", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Экономика, Мировая экономика, РФ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, Северный поток - 2
СМИ: антироссийские санкции выпотрошили экономику Германии

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Действия НАТО в отношении РФ обернулись против экономик стран Европы, в частности, Германия оказалась "выпотрошена" из-за последствий санкций против РФ, сообщает журнал National Interest.
Издание отмечает, что экономики европейских стран сталкиваются с сопутствующим ущербом на фоне украинского конфликта. Так, в Европе наблюдается рост цен на энергоносители, экономическая и внутриполитическая напряженность. Действия НАТО против России на Украине "ослабили европейский экономический проект", пишет журнал.
"Сильнейшая экономика (Европы - ред.), Германия, оказалась полностью выпотрошена - не только из-за последствий санкций, но и из-за потери немецкого газопровода "Северный поток 2", который когда-то связывал российский природный газ с Европой через Германию и подпитывал промышленную мощь Берлина", - говорится в материале издания.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
