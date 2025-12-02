Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем биржевых торгов бензином из Белоруссии в ноябре снизился на 3,13% - 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов белорусским бензином в ноябре снизился на 3,13% по сравнению с октябрем и составил 35 340 тонн, следует из данных Петербургской биржи, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом с начала года, по данным биржи, поставки бензина из Белоруссии выросли по сравнению с январем-ноябрем 2024 года более чем вдвое - до 105 300 тонн. Также наблюдается рост продаж белорусского дизельного топлива. В ноябре объем вырос к октябрю на 63,82% - до 44 820 тонн. Однако за январь-ноябрь объем поставок дизтоплива из Белоруссии снизился на 6,24% - до 209 040 тонн. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак неоднократно заявлял, что ситуация с обеспеченностью внутреннего рынка топливом находится на контроле правительства. А в октябре было принято решение обнулить до середины 2026 года импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. По словам Новака, эта мера вводилась как превентивная. Уже в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснял журналистам Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.
06:02 02.12.2025
 
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов белорусским бензином в ноябре снизился на 3,13% по сравнению с октябрем и составил 35 340 тонн, следует из данных Петербургской биржи, с которыми ознакомилось РИА Новости.
При этом с начала года, по данным биржи, поставки бензина из Белоруссии выросли по сравнению с январем-ноябрем 2024 года более чем вдвое - до 105 300 тонн.
Также наблюдается рост продаж белорусского дизельного топлива. В ноябре объем вырос к октябрю на 63,82% - до 44 820 тонн. Однако за январь-ноябрь объем поставок дизтоплива из Белоруссии снизился на 6,24% - до 209 040 тонн.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Вице-премьер РФ Александр Новак неоднократно заявлял, что ситуация с обеспеченностью внутреннего рынка топливом находится на контроле правительства. А в октябре было принято решение обнулить до середины 2026 года импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. По словам Новака, эта мера вводилась как превентивная.
Уже в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснял журналистам Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.
 
