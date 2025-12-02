ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году
ОЭСР сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на уровне 3,2 процента
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из нового экономического доклада организации.
В 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%, что также совпадает с сентябрьской оценкой. А в 2027 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%. В 2024 году рост мировой экономики составлял 3,3%.
"Наши прогнозы указывают на замедление роста мирового ВВП с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, после чего ожидается небольшое ускорение до 3,1% в 2027 году", - сказано в релизе.
ОЭСР отмечает, что прогноз остается неустойчивым, а дальнейшее усиление торговых барьеров, особенно в отношении критически важных ресурсов, может нанести значительный ущерб цепочкам поставок и мировому производству.
Вместе с тем высокая оценка активов, связанная с оптимистичными ожиданиями по росту корпоративных доходов за счет искусственного интеллекта (ИИ), создает риск резкой корректировки их стоимости, добавляет организация. В то же время фискальная уязвимость может привести к замедлению экономического роста, сказано в докладе.
"Конструктивный диалог между странами имеет центральное значение для обеспечения долгосрочного урегулирования торговых противоречий и улучшения экономических перспектив", - сообщается в релизе. ОЭСР обращает внимание на то, что хорошо функционирующие открытые глобальные рынки означают более высокий уровень жизни и более сильный рост.