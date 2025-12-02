Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/oesr--865126152.html
ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году
ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году - 02.12.2025, ПРАЙМ
ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:27+0300
2025-12-02T14:06+0300
экономика
мировая экономика
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из нового экономического доклада организации. В 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%, что также совпадает с сентябрьской оценкой. А в 2027 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%. В 2024 году рост мировой экономики составлял 3,3%."Наши прогнозы указывают на замедление роста мирового ВВП с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, после чего ожидается небольшое ускорение до 3,1% в 2027 году", - сказано в релизе.ОЭСР отмечает, что прогноз остается неустойчивым, а дальнейшее усиление торговых барьеров, особенно в отношении критически важных ресурсов, может нанести значительный ущерб цепочкам поставок и мировому производству.Вместе с тем высокая оценка активов, связанная с оптимистичными ожиданиями по росту корпоративных доходов за счет искусственного интеллекта (ИИ), создает риск резкой корректировки их стоимости, добавляет организация. В то же время фискальная уязвимость может привести к замедлению экономического роста, сказано в докладе."Конструктивный диалог между странами имеет центральное значение для обеспечения долгосрочного урегулирования торговых противоречий и улучшения экономических перспектив", - сообщается в релизе. ОЭСР обращает внимание на то, что хорошо функционирующие открытые глобальные рынки означают более высокий уровень жизни и более сильный рост.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865113713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оэср
Экономика, Мировая экономика, ОЭСР
13:27 02.12.2025 (обновлено: 14:06 02.12.2025)
 
ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году

ОЭСР сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на уровне 3,2 процента

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из нового экономического доклада организации.
В 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%, что также совпадает с сентябрьской оценкой. А в 2027 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%. В 2024 году рост мировой экономики составлял 3,3%.
"Наши прогнозы указывают на замедление роста мирового ВВП с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, после чего ожидается небольшое ускорение до 3,1% в 2027 году", - сказано в релизе.
ОЭСР отмечает, что прогноз остается неустойчивым, а дальнейшее усиление торговых барьеров, особенно в отношении критически важных ресурсов, может нанести значительный ущерб цепочкам поставок и мировому производству.
Вместе с тем высокая оценка активов, связанная с оптимистичными ожиданиями по росту корпоративных доходов за счет искусственного интеллекта (ИИ), создает риск резкой корректировки их стоимости, добавляет организация. В то же время фискальная уязвимость может привести к замедлению экономического роста, сказано в докладе.
"Конструктивный диалог между странами имеет центральное значение для обеспечения долгосрочного урегулирования торговых противоречий и улучшения экономических перспектив", - сообщается в релизе. ОЭСР обращает внимание на то, что хорошо функционирующие открытые глобальные рынки означают более высокий уровень жизни и более сильный рост.
Киев
Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, пишут СМИ
05:59
 
ЭкономикаМировая экономикаОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала