https://1prime.ru/20251202/oesr--865126152.html

ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году

ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году - 02.12.2025, ПРАЙМ

ОЭСР сохранила прогноз по мировому ВВП в 2025 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:27+0300

2025-12-02T13:27+0300

2025-12-02T14:06+0300

экономика

мировая экономика

оэср

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 3,2%, как и ожидалось в сентябре, следует из нового экономического доклада организации. В 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%, что также совпадает с сентябрьской оценкой. А в 2027 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%. В 2024 году рост мировой экономики составлял 3,3%."Наши прогнозы указывают на замедление роста мирового ВВП с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, после чего ожидается небольшое ускорение до 3,1% в 2027 году", - сказано в релизе.ОЭСР отмечает, что прогноз остается неустойчивым, а дальнейшее усиление торговых барьеров, особенно в отношении критически важных ресурсов, может нанести значительный ущерб цепочкам поставок и мировому производству.Вместе с тем высокая оценка активов, связанная с оптимистичными ожиданиями по росту корпоративных доходов за счет искусственного интеллекта (ИИ), создает риск резкой корректировки их стоимости, добавляет организация. В то же время фискальная уязвимость может привести к замедлению экономического роста, сказано в докладе."Конструктивный диалог между странами имеет центральное значение для обеспечения долгосрочного урегулирования торговых противоречий и улучшения экономических перспектив", - сообщается в релизе. ОЭСР обращает внимание на то, что хорошо функционирующие открытые глобальные рынки означают более высокий уровень жизни и более сильный рост.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865113713.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, оэср