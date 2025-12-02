https://1prime.ru/20251202/opros-865112930.html

Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году

Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году - 02.12.2025

Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году

Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, а каждый четвертый действует спонтанно, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, а каждый четвертый действует спонтанно, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "8% россиян начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 18% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2-3 недели до праздника - так поступают 23% опрошенных. Каждый четвертый (25%) признается, что обычно покупает подарки спонтанно", - показало исследование, в ходе которого были опрошены 1600 респондентов. Только 13% респондентов не занимаются закупками подарков. Еще 13% затруднились с ответом. Женщины более склонны к заблаговременному планированию: 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): "Обычно жена этим занимается, а дарим вместе". Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2-3 недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 21% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тысяч.

Новости

