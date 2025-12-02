Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/opros-865112930.html
Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году
Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году - 02.12.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году
Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, а каждый четвертый действует спонтанно, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T04:17+0300
2025-12-02T04:17+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865112930.jpg?1764638223
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, а каждый четвертый действует спонтанно, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "8% россиян начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 18% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2-3 недели до праздника - так поступают 23% опрошенных. Каждый четвертый (25%) признается, что обычно покупает подарки спонтанно", - показало исследование, в ходе которого были опрошены 1600 респондентов. Только 13% респондентов не занимаются закупками подарков. Еще 13% затруднились с ответом. Женщины более склонны к заблаговременному планированию: 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): "Обычно жена этим занимается, а дарим вместе". Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2-3 недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 21% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тысяч.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:17 02.12.2025
 
Опрос показал, как россияне готовятся к Новому году

SuperJob: каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, а каждый четвертый действует спонтанно, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"8% россиян начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 18% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2-3 недели до праздника - так поступают 23% опрошенных. Каждый четвертый (25%) признается, что обычно покупает подарки спонтанно", - показало исследование, в ходе которого были опрошены 1600 респондентов.
Только 13% респондентов не занимаются закупками подарков. Еще 13% затруднились с ответом.
Женщины более склонны к заблаговременному планированию: 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): "Обычно жена этим занимается, а дарим вместе".
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2-3 недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%).
Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 21% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тысяч.
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала