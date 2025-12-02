https://1prime.ru/20251202/opros-865114913.html

Опрос показал, сколько россиян будут наряжать елку в новогодние праздники

Опрос показал, сколько россиян будут наряжать елку в новогодние праздники

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании, которым с РИА Новости поделились в "МТС AdTech". "Большинство россиян - 70% - в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. ... Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов", - говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России старше 18 лет. Аналитики добавили, что еще 4% россиян украсят жилище альтернативной дизайнерской елью, а "совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса". В целом покупать новогодний декор в этом году планируют 57% жителей России, у каждого третьего украшения уже есть, а "каждый десятый считает новогодний декор ненужным", выяснили аналитики. Они также узнали, что большинство (83%) россиян покупает новогодние украшения, чтобы создать атмосферу уюта и сказки для семьи, 20% минимальным набором украшений просто обозначают наступление праздников, 17% покупают украшения, чтобы сделать эффектные фото, а 5% считают, что оформление жилища должно соответствовать модным тенденциям. При этом главными любителями новогодних украшений оказались представители поколения "икс" (родившиеся в 1965-1980 годах) - среди них праздничный декор покупают 59%. Среди миллениалов (1981-1995 годы) украшения покупают 56%, а среди зумеров (1996-2010 годы) - 53%. Меньше всего покупают украшения беби-бумеры (1946-1964 годы) - среди них таких лишь 42%, заключили аналитики.

2025

