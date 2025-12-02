Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, рф, максим орешкин, втб, минфин рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин, ВТБ, Минфин РФ
14:51 02.12.2025 (обновлено: 14:55 02.12.2025)
 
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире

Орешкин заявил, что ОФЗ стали самой выгодной инвестицией в мире

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Облигации федерального займа (ОФЗ) России за последние 12 месяцев стали самой выгодной инвестицией в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, мне кажется, в мире не было. Доходность ОФЗ длинных снизилась, рубль укрепился, это была самая выгодная инвестиция за последние 12 месяцев, наверное, одна из самых выгодных", - заявил он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Минфин России ранее увеличил планируемый объем размещения ОФЗ на четвертый квартал до 3,8 триллиона с 1,5 триллиона рублей.
Костин оценил сценарий снижения ключевой ставки до 7,5% в 2027 году
