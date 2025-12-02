https://1prime.ru/20251202/oreshkin--865129507.html

Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Облигации федерального займа (ОФЗ) России за последние 12 месяцев стали самой выгодной инвестицией в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, мне кажется, в мире не было. Доходность ОФЗ длинных снизилась, рубль укрепился, это была самая выгодная инвестиция за последние 12 месяцев, наверное, одна из самых выгодных", - заявил он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Минфин России ранее увеличил планируемый объем размещения ОФЗ на четвертый квартал до 3,8 триллиона с 1,5 триллиона рублей.

