Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля - 02.12.2025
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля - 02.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:07+0300
2025-12-02T15:07+0300
экономика
рынок
россия
греция
максим орешкин
втб
россия зовет
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина. "Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы", - заявил Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии - первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля очень сложно, а цена ошибки в таком прогнозе для бизнеса, возможно, даже выше, чем в прогнозировании ставки ЦБ. "Надо учиться прогнозировать", - посоветовал Орешкин. "Ваши ожидания - ваши проблемы" - это фраза, которую произнес бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда Россия проиграла Греции со счетом 0:1.
греция
15:07 02.12.2025
 
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля

Орешкин перефразировал Аршавина, в ответ на вопрос о прогнозе курса рубля

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина.
"Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы", - заявил Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии - первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля очень сложно, а цена ошибки в таком прогнозе для бизнеса, возможно, даже выше, чем в прогнозировании ставки ЦБ.
"Надо учиться прогнозировать", - посоветовал Орешкин.
"Ваши ожидания - ваши проблемы" - это фраза, которую произнес бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда Россия проиграла Греции со счетом 0:1.
