https://1prime.ru/20251202/oreshkin--865129913.html
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля - 02.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:07+0300
2025-12-02T15:07+0300
2025-12-02T15:07+0300
экономика
рынок
россия
греция
максим орешкин
втб
россия зовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/48/833864844_0:43:3073:1771_1920x0_80_0_0_483119ec24a35c67f75333ddc8c8d987.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина. "Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы", - заявил Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии - первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля очень сложно, а цена ошибки в таком прогнозе для бизнеса, возможно, даже выше, чем в прогнозировании ставки ЦБ. "Надо учиться прогнозировать", - посоветовал Орешкин. "Ваши ожидания - ваши проблемы" - это фраза, которую произнес бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда Россия проиграла Греции со счетом 0:1.
https://1prime.ru/20251202/kostin--865128991.html
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/48/833864844_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_6cc90fedf89ee5e1ab9a181705072c6c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, греция, максим орешкин, втб, россия зовет
Экономика, Рынок, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, Максим Орешкин, ВТБ, Россия зовет
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Орешкин перефразировал Аршавина, в ответ на вопрос о прогнозе курса рубля
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина.
"Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы", - заявил Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!
".
Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии - первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля очень сложно, а цена ошибки в таком прогнозе для бизнеса, возможно, даже выше, чем в прогнозировании ставки ЦБ.
"Надо учиться прогнозировать", - посоветовал Орешкин.
"Ваши ожидания - ваши проблемы" - это фраза, которую произнес бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда Россия проиграла Греции со счетом 0:1.
Костин оценил сценарий снижения ключевой ставки до 7,5% в 2027 году