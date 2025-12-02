https://1prime.ru/20251202/oreshkin--865129913.html

Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина. "Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы", - заявил Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии - первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля очень сложно, а цена ошибки в таком прогнозе для бизнеса, возможно, даже выше, чем в прогнозировании ставки ЦБ. "Надо учиться прогнозировать", - посоветовал Орешкин. "Ваши ожидания - ваши проблемы" - это фраза, которую произнес бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда Россия проиграла Греции со счетом 0:1.

