https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865130382.html

Орешкин назвал условие для ослабления рубля

Орешкин назвал условие для ослабления рубля - 02.12.2025, ПРАЙМ

Орешкин назвал условие для ослабления рубля

Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T15:10+0300

2025-12-02T15:10+0300

2025-12-02T15:10+0300

экономика

россия

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/83004/51/830045127_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_7d0920c12554b7b3394a99d8cf17e925.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", - сказал он.

https://1prime.ru/20251202/oreshkin--865129507.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, максим орешкин