Орешкин назвал условие для ослабления рубля
Орешкин назвал условие для ослабления рубля - 02.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин назвал условие для ослабления рубля
Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента... | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", - сказал он.
