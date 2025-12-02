Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин назвал условие для ослабления рубля - 02.12.2025
Орешкин назвал условие для ослабления рубля
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", - сказал он.
15:10 02.12.2025
 
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", - сказал он.
