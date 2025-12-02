Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.12.2025
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
Майнинг криптовалют в России уже достигает "значительных" сумм, а поскольку криптовалюта используется во внешнеторговых платежах, то ее надо учитывать в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T16:34+0300
2025-12-02T16:34+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют в России уже достигает "значительных" сумм, а поскольку криптовалюта используется во внешнеторговых платежах, то ее надо учитывать в платежном балансе, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "У нас появилась одна статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем - это майнинг криптовалюты. Это уже значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!". Он отметил, что предложение криптовалюты уже влияет на валютный рынок через международные платежи. "Я не увидел, чтобы у Центрального банка пока были такие оценки. Я знаю, что работа ведется, это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе, то, что нам сейчас не очень заметно, потому что это где-то происходит вне стандартных каналов использования", - добавил Орешкин. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
16:34 02.12.2025
 
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России

Орешкин призвал учитывать майнинг криптовалюты в платежном балансе

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют в России уже достигает "значительных" сумм, а поскольку криптовалюта используется во внешнеторговых платежах, то ее надо учитывать в платежном балансе, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"У нас появилась одна статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем - это майнинг криптовалюты. Это уже значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!".
Он отметил, что предложение криптовалюты уже влияет на валютный рынок через международные платежи. "Я не увидел, чтобы у Центрального банка пока были такие оценки. Я знаю, что работа ведется, это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе, то, что нам сейчас не очень заметно, потому что это где-то происходит вне стандартных каналов использования", - добавил Орешкин.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
