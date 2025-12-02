https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134078.html
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют в России уже достигает "значительных" сумм, а поскольку криптовалюта используется во внешнеторговых платежах, то ее надо учитывать в платежном балансе, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "У нас появилась одна статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем - это майнинг криптовалюты. Это уже значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!". Он отметил, что предложение криптовалюты уже влияет на валютный рынок через международные платежи. "Я не увидел, чтобы у Центрального банка пока были такие оценки. Я знаю, что работа ведется, это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе, то, что нам сейчас не очень заметно, потому что это где-то происходит вне стандартных каналов использования", - добавил Орешкин. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
