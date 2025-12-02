Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134908.html
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики - 02.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики
Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T16:45+0300
2025-12-02T16:45+0300
экономика
россия
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83004/51/830045127_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_7d0920c12554b7b3394a99d8cf17e925.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность - это очень важно сейчас", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!". По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
https://1prime.ru/20251202/analitiki-865133768.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83004/51/830045127_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_f06ca3c288d0e104442b752409936368.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин
16:45 02.12.2025
 
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики

Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность - это очень важно сейчас", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!".
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Аналитики рассказали, когда ЦБ ослабит поддержку курса рубля
16:26
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала