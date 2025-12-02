https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134908.html
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики
02.12.2025
Орешкин прокомментировал замедление темпов роста экономики
Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность - это очень важно сейчас", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!". По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
