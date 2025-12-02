Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/panova-865109857.html
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости - 02.12.2025, ПРАЙМ
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T00:45+0300
2025-12-02T00:45+0300
экономика
мировая экономика
общество
запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865109857.jpg?1764625532
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - ПРАЙМ. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро. "Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она. По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга". Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЗАПАД
00:45 02.12.2025
 
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости

Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости

Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - ПРАЙМ. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро.
"Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она.
По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга".
Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала