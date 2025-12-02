https://1prime.ru/20251202/panova-865109857.html

Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - ПРАЙМ. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро. "Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она. По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга". Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.

