https://1prime.ru/20251202/panova-865109857.html
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости - 02.12.2025, ПРАЙМ
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T00:45+0300
2025-12-02T00:45+0300
2025-12-02T00:45+0300
экономика
мировая экономика
общество
запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865109857.jpg?1764625532
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - ПРАЙМ. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро.
"Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она.
По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга".
Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , запад
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЗАПАД
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - ПРАЙМ. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро.
"Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она.
По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга".
Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.