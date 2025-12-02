https://1prime.ru/20251202/passazhiry-865109928.html
Пассажиров "Сапсана" пересаживают в резервный поезд
Пассажиров "Сапсана" пересаживают в резервный поезд - 02.12.2025, ПРАЙМ
Пассажиров "Сапсана" пересаживают в резервный поезд
Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T00:48+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд.
"Началась посадка пассажиров в резервный поезд", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
