Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд - 02.12.2025
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд - 02.12.2025, ПРАЙМ
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд
Добавлены подробности (абзацы 4-5). | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:09+0300
2025-12-02T01:09+0300
Добавлены подробности (абзацы 4-5). МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд. "Началась посадка пассажиров в резервный поезд", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Позднее транспортная прокуратура сообщила, что резервный поезд отправлен в Москву. "В 00.40 мск поезд отправлен в Москву", - говорится в сообщении.
01:09 02.12.2025
 
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд

Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд

Добавлены подробности (абзацы 4-5).
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд.
"Началась посадка пассажиров в резервный поезд", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Позднее транспортная прокуратура сообщила, что резервный поезд отправлен в Москву.
"В 00.40 мск поезд отправлен в Москву", - говорится в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала