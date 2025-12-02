https://1prime.ru/20251202/passazhiry-865110058.html

Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересаживают в резервный поезд

Добавлены подробности (абзацы 4-5). | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T01:09+0300

бизнес

россия

газ

петербург

санкт-петербург

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110058.jpg?1764626982

Добавлены подробности (абзацы 4-5). МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересаживают в резервный поезд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд. "Началась посадка пассажиров в резервный поезд", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Позднее транспортная прокуратура сообщила, что резервный поезд отправлен в Москву. "В 00.40 мск поезд отправлен в Москву", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

