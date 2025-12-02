Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых - 02.12.2025
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых
экономика
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ в текущем году.Он указал, что объем собранного зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тон, и отметил, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция."Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории", - сообщил Патрушев.Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз по урожаю зерновых в России на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых в чистом весе.
сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
13:06 02.12.2025 (обновлено: 13:19 02.12.2025)
 
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых

Патрушев: урожай зерновых станет одним из самых значительных в новейшей истории

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Уборка пшеницы на полях. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ в текущем году.
Он указал, что объем собранного зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тон, и отметил, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция.
"Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории", - сообщил Патрушев.
Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз по урожаю зерновых в России на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых в чистом весе.
