Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
2025-12-02T13:09+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбор урожая зерна в России близится к завершению, собрано свыше 145 миллионов тонн в бункерном весе на данный момент, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященного ходу сезонных полевых работ в текущем году. "Сбор нового урожая близится к завершению ... В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья - ред.)", - сказал Патрушев.
сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
