Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125375.html
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
Сбор урожая зерна в России близится к завершению, собрано свыше 145 миллионов тонн в бункерном весе на данный момент, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:09+0300
2025-12-02T13:09+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбор урожая зерна в России близится к завершению, собрано свыше 145 миллионов тонн в бункерном весе на данный момент, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященного ходу сезонных полевых работ в текущем году. "Сбор нового урожая близится к завершению ... В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья - ред.)", - сказал Патрушев.
https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125227.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d91b1c605ed626b2c462fe118e0e046.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
13:09 02.12.2025
 
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России

Патрушев: сбор зерна в России близится к завершению, собрано 145 миллионов тонн

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбор урожая зерна в России близится к завершению, собрано свыше 145 миллионов тонн в бункерном весе на данный момент, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященного ходу сезонных полевых работ в текущем году.
"Сбор нового урожая близится к завершению ... В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья - ред.)", - сказал Патрушев.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых
13:06
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала