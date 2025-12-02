https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125375.html

Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России

2025-12-02T13:09+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбор урожая зерна в России близится к завершению, собрано свыше 145 миллионов тонн в бункерном весе на данный момент, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященного ходу сезонных полевых работ в текущем году. "Сбор нового урожая близится к завершению ... В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья - ред.)", - сказал Патрушев.

