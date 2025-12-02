https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125694.html

Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году

02.12.2025

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году". "На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свёклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы", - сообщил он.

