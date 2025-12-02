Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году - 02.12.2025
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году". "На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свёклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы", - сообщил он.
13:14 02.12.2025
 
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году".
"На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свёклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы", - сообщил он.
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых
