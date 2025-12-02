https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125694.html
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году - 02.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году
Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:14+0300
2025-12-02T13:14+0300
2025-12-02T13:14+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году". "На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свёклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы", - сообщил он.
https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125227.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил урожайность основных культур в 2025 году
Патрушев: урожайность основных культур в 2025 году превосходила прошлогоднюю
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несмотря на погодные катаклизмы в 2025 году, урожайность основных культур - зерновой и масличной групп, свеклы и картофеля - превосходила прошлогоднюю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году".
"На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свёклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы", - сообщил он.
Патрушев отметил рекордные объемы урожая зерновых