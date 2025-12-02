Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы - 02.12.2025
Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы
иран
сша
в мире
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2. "Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
иран
сша
иран, сша, в мире
ИРАН, США, В мире
19:34 02.12.2025
 
Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы

Уилсон: операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана была успешной

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
"Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
МИД Ирана заявил о активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
23 ноября, 10:42
 
ИРАН США В мире
 
 
