Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2. "Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной.
США
в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана
в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
"Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
