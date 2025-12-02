https://1prime.ru/20251202/pentagon-865140990.html

Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы

Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы - 02.12.2025, ПРАЙМ

Пентагон отверг предположения о восстановлении иранской ядерной программы

02.12.2025

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2. "Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.

