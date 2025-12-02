Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле - 02.12.2025
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле
Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Доля доллара снижается в мировой торговле, доля американского доллара снижается, а доля национальных валютах растет", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
1920
1920
true
12:43 02.12.2025
 
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле

Песков: доля доллара в мировой торговле снижается, торговля в нацвалютах растет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доля доллара снижается в мировой торговле, доля американского доллара снижается, а доля национальных валютах растет", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
