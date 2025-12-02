https://1prime.ru/20251202/peskov-865124746.html

Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле

Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.12.2025, ПРАЙМ

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Доля доллара снижается в мировой торговле, доля американского доллара снижается, а доля национальных валютах растет", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

