Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле - 02.12.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле
Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T12:43+0300
2025-12-02T12:43+0300
2025-12-02T12:43+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Доля доллара снижается в мировой торговле, доля американского доллара снижается, а доля национальных валютах растет", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Доля доллара в мировой торговле снижается, заявили в Кремле
Песков: доля доллара в мировой торговле снижается, торговля в нацвалютах растет