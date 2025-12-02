https://1prime.ru/20251202/pravitelstvo--865122001.html
Правительство одобрило проект о пенсии работавших на Украине, в ДНР и ЛНР
2025-12-02T10:36+0300
2025-12-02T10:36+0300
2025-12-02T10:36+0300
экономика
россия
общество
украина
рф
лнр
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, направленный на изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине, в ДНР и ЛНР, сообщается на сайте кабмина. Подчеркивается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учёту периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
украина
рф
лнр
россия, общество, украина, рф, лнр
Экономика
