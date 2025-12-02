https://1prime.ru/20251202/pravitelstvo--865122001.html

Правительство одобрило проект о пенсии работавших на Украине, в ДНР и ЛНР

Правительство одобрило проект о пенсии работавших на Украине, в ДНР и ЛНР - 02.12.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект о пенсии работавших на Украине, в ДНР и ЛНР

Правительство России одобрило законопроект, направленный на изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине, в ДНР и ЛНР, сообщается на сайте кабмина. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T10:36+0300

2025-12-02T10:36+0300

2025-12-02T10:36+0300

экономика

россия

общество

украина

рф

лнр

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, направленный на изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине, в ДНР и ЛНР, сообщается на сайте кабмина. Подчеркивается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учёту периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251201/ldpr-865088039.html

украина

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, лнр