В Приамурье пресекли незаконную добычу угля

В Приамурье пресекли незаконную добычу угля - 02.12.2025, ПРАЙМ

В Приамурье пресекли незаконную добычу угля

02.12.2025

2025-12-02T07:54+0300

2025-12-02T07:54+0300

2025-12-02T08:00+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пресечена незаконная добыча угля в Приамурье, ущерб государству составил более 65 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как выяснили правоохранители, группа "черных копателей" осуществляла незаконную добычу бурого угля. По словам Волк, злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения. "В Приамурье в результате масштабной межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. В результате проверочных мероприятий и экспертных оценок установлено, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тысяч кубометров угля", - написала Волк в своем Telegram-канале. Кроме того, на месте преступления была обнаружена специальная и грузовая техника, задействованная в незаконном промысле: экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъят крупный объем незаконно добытого бурого угля. По словам Волк, предварительный размер материального ущерба, причиненного государству в лице департамента по недропользованию по ДФО, превысил 65 миллионов рублей. "По данному факту следователем ОМВД России "Завитинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 158 УК РФ", - добавила официальный представитель МВД РФ. Также, как отметила Волк, на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, задержание организатора криминального бизнеса и всех его сообщников.

