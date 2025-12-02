https://1prime.ru/20251202/primore-865113014.html
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - ПРАЙМ. Приморский край в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу, сообщил глава региона Олег Кожемяко в ходе пленарного заседания международного форума "Экспортный потенциал Приморья 2025".
"Мы также открываем на следующий год в Гуанчжоу свое представительство, где вы сможете продвигать свои проекты, продвигать свои товары", - сказал губернатор.
Он отметил, что важна реализация экологически чистой продукции сельского хозяйства.
"Это приморский мед. Поэтому мы планируем и сделаем Дома меда в Харбине, в Даляне и в других городах Китая, с тем, чтобы сельхозпроизводители могли представить свою продукцию через наше агентство по производству меда, а жители КНР могли попробовать настоящий чистый экологический продукт, увидеть, как он производится, из каких мест привозится", - отметил Кожемяко.
В 2023 году власти Приморья открыли представительства в китайских городах Далянь и Харбин.
Гуанчжоу - портовый город, расположен к северо-западу от Гонконга. Является четвертым по величине городом Китая.
