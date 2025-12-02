Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу - 02.12.2025
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - ПРАЙМ. Приморский край в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу, сообщил глава региона Олег Кожемяко в ходе пленарного заседания международного форума "Экспортный потенциал Приморья 2025". "Мы также открываем на следующий год в Гуанчжоу свое представительство, где вы сможете продвигать свои проекты, продвигать свои товары", - сказал губернатор. Он отметил, что важна реализация экологически чистой продукции сельского хозяйства. "Это приморский мед. Поэтому мы планируем и сделаем Дома меда в Харбине, в Даляне и в других городах Китая, с тем, чтобы сельхозпроизводители могли представить свою продукцию через наше агентство по производству меда, а жители КНР могли попробовать настоящий чистый экологический продукт, увидеть, как он производится, из каких мест привозится", - отметил Кожемяко. В 2023 году власти Приморья открыли представительства в китайских городах Далянь и Харбин. Гуанчжоу - портовый город, расположен к северо-западу от Гонконга. Является четвертым по величине городом Китая.
04:20 02.12.2025
 
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу

Приморский край в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - ПРАЙМ. Приморский край в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу, сообщил глава региона Олег Кожемяко в ходе пленарного заседания международного форума "Экспортный потенциал Приморья 2025".
"Мы также открываем на следующий год в Гуанчжоу свое представительство, где вы сможете продвигать свои проекты, продвигать свои товары", - сказал губернатор.
Он отметил, что важна реализация экологически чистой продукции сельского хозяйства.
"Это приморский мед. Поэтому мы планируем и сделаем Дома меда в Харбине, в Даляне и в других городах Китая, с тем, чтобы сельхозпроизводители могли представить свою продукцию через наше агентство по производству меда, а жители КНР могли попробовать настоящий чистый экологический продукт, увидеть, как он производится, из каких мест привозится", - отметил Кожемяко.
В 2023 году власти Приморья открыли представительства в китайских городах Далянь и Харбин.
Гуанчжоу - портовый город, расположен к северо-западу от Гонконга. Является четвертым по величине городом Китая.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙХарбинПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег Кожемяко
 
 
