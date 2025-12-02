https://1prime.ru/20251202/putin--865119466.html
Путин провел встречу с губернатором Курской области
2025-12-02T09:25+0300
общество
россия
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118830_0:55:3031:1760_1920x0_80_0_0_a36bd24bd3bf0afe3c10286f26dfb22b.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Встреча президента с главой региона состоялась накануне вечером в Кремле. В прошлый раз Путин встречался с Хинштейном в мае этого года - в ходе поездки президента в Курскую область.
общество , россия, владимир путин, александр хинштейн
