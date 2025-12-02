Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с губернатором Курской области - 02.12.2025
Путин провел встречу с губернатором Курской области
Путин провел встречу с губернатором Курской области - 02.12.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с губернатором Курской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. | 02.12.2025, ПРАЙМ
общество
россия
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118830_0:55:3031:1760_1920x0_80_0_0_a36bd24bd3bf0afe3c10286f26dfb22b.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Встреча президента с главой региона состоялась накануне вечером в Кремле. В прошлый раз Путин встречался с Хинштейном в мае этого года - в ходе поездки президента в Курскую область.
общество, россия, владимир путин, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Хинштейн
09:25 02.12.2025
 
Путин провел встречу с губернатором Курской области

Путин встретился с губернатором Курской области Хинштейном

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Встреча президента с главой региона состоялась накануне вечером в Кремле.
В прошлый раз Путин встречался с Хинштейном в мае этого года - в ходе поездки президента в Курскую область.
Общество РОССИЯ Владимир Путин Александр Хинштейн
 
 
