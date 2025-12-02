https://1prime.ru/20251202/putin--865119466.html

Путин провел встречу с губернатором Курской области

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Встреча президента с главой региона состоялась накануне вечером в Кремле. В прошлый раз Путин встречался с Хинштейном в мае этого года - в ходе поездки президента в Курскую область.

