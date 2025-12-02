https://1prime.ru/20251202/putin--865120376.html
Путин поддержал восстановление сельского хозяйства в Курской области
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области. Путин провел встречу с главой Курской области Александром Хинштейном. На встрече обсуждались приоритетные задачи на данный момент с точки зрения восстановления экономики. "Поддержка сельского хозяйства", - указал Путин на встрече с главой Курской области. "Абсолютно верно. Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область – это регион аграрный, регион сельскохозяйственный. Для нас АПК – это приоритет в развитии", - сказал Хинштейн. "Согласен", - ответил президент РФ.
