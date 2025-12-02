Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал восстановление сельского хозяйства в Курской области - 02.12.2025
Путин поддержал восстановление сельского хозяйства в Курской области
Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области. | 02.12.2025
2025-12-02T09:39+0300
2025-12-02T09:39+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области. Путин провел встречу с главой Курской области Александром Хинштейном. На встрече обсуждались приоритетные задачи на данный момент с точки зрения восстановления экономики. "Поддержка сельского хозяйства", - указал Путин на встрече с главой Курской области. "Абсолютно верно. Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область – это регион аграрный, регион сельскохозяйственный. Для нас АПК – это приоритет в развитии", - сказал Хинштейн. "Согласен", - ответил президент РФ.
сельское хозяйство, россия, рф, владимир путин, александр хинштейн
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Хинштейн
09:39 02.12.2025
 
Путин поддержал восстановление сельского хозяйства в Курской области

Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области.
Путин провел встречу с главой Курской области Александром Хинштейном. На встрече обсуждались приоритетные задачи на данный момент с точки зрения восстановления экономики.
"Поддержка сельского хозяйства", - указал Путин на встрече с главой Курской области.
"Абсолютно верно. Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область – это регион аграрный, регион сельскохозяйственный. Для нас АПК – это приоритет в развитии", - сказал Хинштейн.
"Согласен", - ответил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Путин провел встречу с губернатором Курской области
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
