Путин выступит на форуме "Россия зовет!", сообщил Песков

Президент России Владимир Путин во вторник выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.12.2025

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что сегодня он (Путин - ред.) выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!". Он традиционно ежегодно совершает такое выступление", - сказал Песков журналистам.

