https://1prime.ru/20251202/putin--865127710.html
Путин выступит на форуме "Россия зовет!", сообщил Песков
Путин выступит на форуме "Россия зовет!", сообщил Песков - 02.12.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на форуме "Россия зовет!", сообщил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T14:02+0300
2025-12-02T14:02+0300
2025-12-02T14:02+0300
экономика
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что сегодня он (Путин - ред.) выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!". Он традиционно ежегодно совершает такое выступление", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251202/kostin-865126737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, дмитрий песков, втб
Экономика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВТБ
Путин выступит на форуме "Россия зовет!", сообщил Песков
Песков: Путин выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!" во вторник