Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"
02.12.2025
Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости. Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года. XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
