https://1prime.ru/20251202/putin--865137629.html

Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"

Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!" - 02.12.2025, ПРАЙМ

Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T17:32+0300

2025-12-02T17:32+0300

2025-12-02T17:48+0300

экономика

россия

втб

россия зовет

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости. Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года. XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://1prime.ru/20251202/minenergo--865126567.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, россия зовет, владимир путин